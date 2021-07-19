Bayram Namazı Nasıl Kılınır? Bayram Namazı Saat Kaçta? 81 İl Bayram Namazı Saatleri

Müslüman alemi için oldukça önemli olan Kurban Bayramının zamanı geldi. 20 Temmuz Salı günü Müslümanlar Kurban Bayramının ilk gününü kutlayacak. Pandemi şartları çerçevesinde gerçekleştirilecek olan bayram namazının saati ise merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 2021 Kurban bayramı namazı saat kaçta? Bayram namazı saat kaçta? İşte Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 81 İl bayram namazı saati…









81 İl Bayram Namazı Saatleri



Kurban Bayramı Namazı Nasıl Kılınır?



Bayram Namazı Kaç Rekat?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlananADANA 06:07ADIYAMAN 05:53AFYONKARAHİSAR 06:22AĞRI 05:30AKSARAY 06:09AMASYA 05:57ANKARA: 06:10ANTALYA 06:25ARDAHAN 05:28ARTVİN 05:32AYDIN 06:35BALIKESİR 06:31BARTIN 06:09BATMAN 05:42BAYBURT 05:40BİLECİK 06:21BİNGÖL 05:42BİTLİS 05:37BOLU 06:13BURDUR 06:25BURSA 06:25ÇANAKKALE 06:36ÇANKIRI 06:06ÇORUM 06:00DENİZLİ 06:30DİYARBAKIR 05:45DÜZCE 06:15EDİRNE 06:32ELAZIĞ 05:48ERZİNCAN 05:44ERZURUM 05:37ESKİŞEHİR 06:20GAZİANTEP 05:58GİRESUN 05:46GÜMÜŞHANE 05:43HAKKARİ 05:32HATAY 06:05IĞDIR 05:26ISPARTA 06:24İSTANBUL: 06:23İZMİR: 06:36KAHRAMANMARAŞ 05:59KARABÜK 06:08KARAMAN 06:15KARS 05:28KASTAMONU 06:03KAYSERİ 06:02KIRIKKALE 06:08KIRKLARELİ 06:29KIRŞEHİR 06:07KİLİS 06:00KOCAELİ 06:20KONYA 06:16KÜTAHYA 06:23MALATYA 05:52MANİSA 06:35MARDİN 05:44MERSİN 06:10MUĞLA 06:34MUŞ 05:38NEVŞEHİR 06:06NİĞDE 06:07ORDU 05:48OSMANİYE 06:03RİZE 05:37SAKARYA 06:18SAMSUN 05:53SİİRT 05:38SİNOP 05:56SİVAS 05:54ŞANLIURFA 05:52ŞIRNAK 05:37TEKİRDAĞ 06:29TOKAT 05:55TRABZON 05:41TUNCELİ 05:45UŞAK 06:27VAN 05:31YALOVA 06:23YOZGAT 06:03ZONGULDAK 06:11Peki,İmam, 'Allâhü ekber' dedikten sonra tekbir alarak ellerini bağlar. Cemaat de imamı takip ederek aynı hareketleri gerçekleştirir. 'Sübhâneke' duası okunur. Ardından İmam ve cemaat, 'Allâhü ekber' der ve tekbir alır, eller kulak hizasına kadar kaldırılır yana bırakılır. Aynı şekilde 'Allâhü ekber' diyerek bir kez daha tekbir alınır ve eller yeniden yana bırakılır. Üçüncü kez 'Allâhü ekber' denilmesinin ardından tekbir alınır ve eller bağlanır. Tekbirlerin arasında üç kez 'sübhanellâhi'l-azîm' denilecek kadar beklenir. Bu aşamadan sonra cemaat bekler. İmam,-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi okur. Rukü ve secde gerçekleştirilir ve ikinci rekâta kalkılır.İkinci rekâta geçildiğinde imam sessizce besmele çeker, 'Fatiha' ve 'zamm-ı sûre'yi sesli olarak okur. 'Allâhü ekber' diyerek tekbir alınır ve eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Peşinden yeniden 'Allâhü ekber' diyerek tekbir getirilip eller yeniden yana bırakılır. Üçüncü kez tekbir alınır ve eller yeniden salınır. İlk rekâtta olduğu gibi ikinci rekâtta da üç kez 'sübhânellahi'l-azîm' denilecek kadar beklenir. Üçüncü tekbirin beraberinde 'Allâhü ekber' diyerek rukuya varılır. İlk rekatta olduğu gibi ikinci rekâtta da rükû ve secdeler tamamlanır. 'Tahiyyât', 'Salli' 'Bârik', 'Rabbenâ âtinâ' ve 'Rabbena'ğfirlî' duaları okunur. Sağa ve sola selam verilir ve namaz bitirilir. Peki,Cemaatle birlikte kılınması uygun görülen bayram namazı iki rekattır.Kurban bayramına sayılı saatler kalasorusunu soran Müslümanlar bayram namazını bu şekilde kılabilirler. Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazının bu şekilde kılındığını açıklamıştır.