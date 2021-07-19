USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 10,05 - 10,07
Ana Sayfa.
Güncel
Başkan Erdoğan Kıbrıs'ta!

Başkan Erdoğan Kıbrıs'ta!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 14.10 itibarıyla 'TC TUR' isimli uçakla Kıbrıs'a hareket etti. Erdoğan'ın KKTC'ye tarihi ziyareti öncesi açıklayacağı müjde merakla bekleniyor. Öte yandan Kabine üyelerinin yanı sıra Kıbrıs Barış Harekatı döneminin İçişleri Bakanı olan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kıbrıs'a gitti. Erdoğan'ın uçağı da dakikalar önce iniş yaptı.

Güncel / 19 Temmuz 2021 Pazartesi 15:40
Başkan Erdoğan Kıbrıs'ta!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla 'TC TUR' uçağıyla saat 14.10'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) hareket etti.

Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nden, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile diğer ilgililer uğurladı.

Başkan Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Kıbrıs'a gitti.

Öte yandan Kabine üyelerinin yanı sıra Kıbrıs Barış Harekatı döneminin İçişleri Bakanı olan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kıbrıs'a gitti.

ASİLTÜRK VE BAHÇELİ KIBRIS'TA

Tarihi ziyarette Erdoğan'a eşlik edecek olan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli KKTC'ye vardı.

ERDOĞAN'IN UÇAĞI DA İNİŞ YAPTI

Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçak Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa kentinde bulunan Ercan Havalimanı'na iniş yaptı.

ERDOĞAN'IN PROGRAMI BELLİ OLDU

Ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda hitap edecek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek törene katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin yanı sıra Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, 'Kıbrıs davası' hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Erdoğan, ziyaret sırasında ayrıca KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile KKTC'de yapımı tamamlanan çeşitli projelerin açılışları ile temel atma etkinlikleri için düzenlenecek toplu törene iştirak edecek.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı