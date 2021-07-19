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Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı!

Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan, mesajında "Salgından kurtulmak için tedbirlere uyalım" dedi. Erdoğan, "Yerli aşımızı yıl sonuna kadar kullanıma sunmayı umuyoruz." şeklinde konuştu.

Güncel / 19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:03
Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı!

Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı öncesi bir video mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, koronavirüs salgını tehdidinin hala sürdüğüne dikkat çekti, kurallara uyma çağrısında bulundu. Erdoğan, bayram tatiline çıkanların trafik kurallarına uymalarını istedi. Erdoğan, yerli aşının yıl sonuna kadar hazır olacağını da belirtti.

'YERLİ AŞIMIZI YIL SONUNA KADAR KULLANIMA HAZIR HALE GETİRMEYİ UMUYORUZ'


Başkan Erdoğan, koronavirüs aşılamasında Türkiye'nin dünya ortalamasına göre, iyi bir seviyede olduğunu belirterek, 'Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de etkileyen salgın musibetinin olumsuzluklarından tamamen kurtulmak için hep birlikte dikkati, tedbiri elden bırakmamalıyız. Salgına karşı en büyük savunma silahlarımız; temizlik, maske, mesafe diye ifade ettiğimiz tedbirler ile aşılamadır. İki aşılamada, dünya ortalamasına göre, hamdolsun gayet iyi bir seviyedeyiz. Aşı tedariki konusunda da herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Yerli aşımızı yıl sonuna kadar kullanıma hazır hale getirmeyi umuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, artık 18 yaş üzerindeki herkesin istifadesine sunduğumuz aşı hizmetinden yararlanmaya davet ediyorum. Türkiye'nin kendini diğer ülkelerden olumlu yönde ayrıştırarak, ekonomisiyle, sosyal ve ticari hayatıyla, uluslararası ilişkileriyle her alanda güçlü olması buna bağlıdır. Her bir vatandaşımızın hayatı bizim için değerlidir. Bu hastalığın kimi, nerede yakalayacağı, nasıl etkileyeceği, hangi sonuçlara yol açacağı hala bilinemiyor. Öyleyse, tedbirleri elden bırakmayarak, aşılarımızı olarak, bu sinsi tehdide karşı kendimizi korumaya almamız şarttır. Aşılama yoluyla vaka, hasta ve vefat sayılarında sağlayacağımız ilerleme, hem bireylerin sağlığı, hem milletin morali, hem ülkenin hedefleri bakımından kritik öneme sahiptir. Elimize salgın tehdidiyle mücadelede daha iyi imkânlar geçene kadar, bu şekilde yolumuza devam edeceğiz.' diye konuştu.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN TÜM İMKÂNLARI, 84 MİLYON VATANDAŞIMIZIN EMRİNDEDİR'


Erdoğan'ın mesajının devamında şu ifadeler yer aldı:

'Salgın döneminde ülkemizdeki her kesimin, her bireyin sıkıntı yaşamaması, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken tedbirleri aldık. Normalleşme süreciyle birlikte, sınırlamaların çoğu ortadan kalktığı için bu zorluklar önemli ölçüde azalmıştır. Buna rağmen sıkıntısı devam eden vatandaşlarımız varsa, elbette önümüzdeki dönemde de onların yanında yer almayı sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm imkânları, 84 milyon vatandaşımızın emrindedir. Asıl olanın reel ekonomiyi güçlendirmek, ülkeyi yatırımla, üretimle, istihdamla, ihracatla büyütmek olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bunun için de, temel hizmet altyapılarını güçlendirme yanında, üretimin ve ticaretin bel kemiği olan sektörlere destek veriyoruz. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada giderek artan gücünün ortaya çıkardığı güven, istikrar, huzur, umut ikliminde hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Hayata geçirdiğimiz her yeni hizmet, devreye aldığımız her yeni eser, tamamladığımız her yeni proje, temelini attığımız her yeni yatırım büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda bir adımdır. Rabbimden, içinde bulunduğumuz mübarek günler hürmetine, ülkemizin ve milletimizin önünü açmasını, sıkıntılarını çözmesini, önünü aydınlatmasını niyaz ediyorum. Her bayramda olduğu gibi bu defa da sözlerimi, yola çıkacak sürücülerimize, trafik kurallarına harfiyen uymaları, yola yorgun çıkmamaları, varacakları yere yaklaştıkça dikkatlerini artırmaları çağrısında bulunarak bitirmek istiyorum. Bayram sevincimizin, maddi kayıplarla, yaralanmalarla, vefatlarla yürek yangınına dönüşmemesi için hep birlikte daha sorumlu davranmamız gerekiyor. Bu duygularla, bir kez daha Kurban Bayramının hepimizin kurtuluşuna, gönlümüzden geçenlerin gerçekleşmesine vesile olmasını diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.'

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