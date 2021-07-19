19 Temmuz koronavirüs tablosu!

Sağlık Bakanlığı, 19 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 226 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 667 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.



BAKAN KOCA'DAN VAKA UYARISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda artan vaka sayılarına dikkat çekerek, 'Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık %30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın' ifadelerini kullandı







