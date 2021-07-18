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Ekonomi
Bakan Ersoy turizmdeki hedefi açıkladı

Bakan Ersoy turizmdeki hedefi açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı bir programda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Turizm hedeflerini revize ettiklerini bildiren Bakan Ersoy, "Hedefleri 25 milyon turist, 20 milyar dolar gelir beklenti olarak düzelttik. Şu anda iyi de gidiyor, inşallah hedeflere ulaşacağız. Ama gönlümdeki hedefi sorarsanız 30 milyon turist, 23 milyar dolar gelir" ifadelerine yer verdi.

Ekonomi / 18 Temmuz 2021 Pazar 00:30
Bakan Ersoy turizmdeki hedefi açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalara yer verdi. Bakan Ersoy, bu yılki turizm hedeflerini revize ettiklerini belirterek, "Hedefleri 25 milyon turist, 20 milyar dolar gelir beklenti olarak düzelttik. Şu anda iyi de gidiyor, inşallah hedeflere ulaşacağız. Ama gönlümdeki hedefi sorarsanız 30 milyon turist, 23 milyar dolar gelir." dedi.

BAKAN ERSOY'DAN AŞI ÇAĞRISI

Pandemide mart ayında yaşananlardan sonra Türkiye'nin kademeli normalleşme programına yöneldiğini anlatan Ersoy, eğer vatandaşlar daha hızlı hareket edip aşılanmayı ön plana çıkarırsa Türkiye'nin hızlı bir şekilde tam normalleşmeye geçebileceği söyledi.

"PANDEMİ İLE MÜCADELE ÖN YARGILARLA OLMAZ"

Bakan Ersoy, müzikle ilgili uygulanan kararların da kademeli normalleşmeyle genişletildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "İlk normalleşme başladığında müzik saat 19.00'a kadardı, sonra vaka sayılarındaki düşüşle birlikte ikinci aşamaya geçildi ve saat 21.00 olarak açıklandı. Sonra üçüncü aşamaya geçilerek 24.00 olarak açıklandı, yani her dönem bir önceki döneme göre rahatlatılarak uygulandı. Tekrar veriler ve rakamlar değerlendirilip Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda kabine tekrar bir karar alacak. Turizm konusunda rakip ülkelere bakalım İspanya'ya, Yunanistan'a, yolcu tedariki veren İngiltere'ye bakalım, mesela Almanya'da saat 22.00 ve 24.00 olarak uygulanıyor, Avusturya'da 24.00 olarak uygulanıyor. Yunanistan'da sokağa çıkma yasakları tekrar başladı. Yani biz tekrar kapatmayı mı göze almalıyız yoksa kademeli bir şekilde rahatlatarak getirmeyi mi göze almalıyız. Bence Türkiye şu an kademeli normalleşme konusunda çok doğru ilerliyor. Bütün vatandaşlarımızdan şöyle bir ricam var: Böyle bir süreçte lütfen ön yargılarımızı bir yere park edelim. Pandemi ile mücadele ön yargılarla olmaz. Dünyada bu işi başarıyla yöneten ülkeler nasıl yönetiyorsa Türkiye de o şekilde yönetiyor."


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