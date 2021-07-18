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Bakan Çavuşoğlu’ndan teşekkür telefonu

Bakan Çavuşoğlu’ndan teşekkür telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya’da yaşanan sel felaketinde gurbetçi Türkleri kurtaran Avusturyalı Alexander Eisenmann'ı telefonla aradı. Bakan Çavuşoğlu, “İslamofobinin arttığı bir zamanda insanlığı için teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Güncel / 18 Temmuz 2021 Pazar 22:08
Bakan Çavuşoğlu’ndan teşekkür telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir açıklama ile gözünü kırpmadan sele kapılan Türk çifti kurtaran Alexander Eismann'a teşekkür etti. Çavuşoğlu, mesajında şunları ifade etti:

"Avusturya'nın Salzburg kentinde hemşehrilerimiz Ayşe ve Salih Karaarslan'ı sel felaketinden kurtaran Alexander Eisenmann'ı aradım. Kendisine yabancı düşmanlığının ve İslamofobinin arttığı bir zamanda insanlığı için teşekkür etmek istiyorum.

GÖZÜNÜ KIRPMADAN SUYA ATLADI
Avusturya'nın Almanya sınırında yer alan Salzburg eyaletine bağlı Hallein kasabasında sağanağın yol açtığı sele kapılan Salih ve Ayşe Karaaslan çiftini, Avusturyalı komşuları Alexander Eisenmann kurtardı. Salih Karaaslan, "Yan komşumuz Alexander Eisenmann bizi suda görünce sağ olsun gözünü kırmadan suya atladı ve bize yardım etti" dedi.


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