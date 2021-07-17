Ümitcan Uygun tahliye oldu

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı.



Sema Esen'e, ölümünden yaklaşık 3 ay önce şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından ifadesi alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüleri ortaya çıkmıştı.



TUTUKLANDI

6 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ





İDDİANAME İADE EDİLDİ

ALEYNA ÇAKIR DAVASINDA TUTUKSUZ YARGILANIYOR

Görüntüler üzerine 10 Ocak'ta gözaltına alınan Ümitcan Uygun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanmıştı.Ümitcan Uygun'un avukatı da müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etmişti.Yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Uygun, Ankara 1'inci Sulh ceza Mahkemesi kararıyla dün gece tahliye edildi. Tahliye kararını Uygun'un avukatı Çağatay Cengiz, Twitter hesabından duyurdu.Cengiz, 'Hukuka aykırı olarak 6 aydır tutuklu olan müvekkilim Ümit Uygun tahliye oldu' ifadelerini kullandı.Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Uygun hakkında uyuşturucuya ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından iade edildiği öğrenildi.İddianamede şüpheliler Uygun ve yanındaki kadınlardan Fadime Büşra G.'nin, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşarak, 'uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek' suçunu işledikleri belirtilmişti. Şüphelilerin 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.Uygun hakkında Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturma ise sürüyor.Ölümünden yaklaşık 3 ay önce, 17 Nisan'da Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada canlı yayınlayan Uygun ve o sırada evde bulunun arkadaşı Enes Ö. hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından açılan dava da devam ediyor. Uygun ve Enes Ö. bu davada tutuksuz yargılanıyor.