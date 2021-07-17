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Ümitcan Uygun tahliye oldu

Ümitcan Uygun tahliye oldu

Aleyna Çakır’ın ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun, 'uyuşturucu kullanımını özendirmek' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

Güncel / 17 Temmuz 2021 Cumartesi 11:30
Ümitcan Uygun tahliye oldu

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı.

Sema Esen'e, ölümünden yaklaşık 3 ay önce şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından ifadesi alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüleri ortaya çıkmıştı.

TUTUKLANDI


Görüntüler üzerine 10 Ocak'ta gözaltına alınan Ümitcan Uygun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanmıştı.

Ümitcan Uygun'un avukatı da müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etmişti.

6 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Uygun, Ankara 1'inci Sulh ceza Mahkemesi kararıyla dün gece tahliye edildi. Tahliye kararını Uygun'un avukatı Çağatay Cengiz, Twitter hesabından duyurdu.

Cengiz, 'Hukuka aykırı olarak 6 aydır tutuklu olan müvekkilim Ümit Uygun tahliye oldu' ifadelerini kullandı.


İDDİANAME İADE EDİLDİ


Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Uygun hakkında uyuşturucuya ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından iade edildiği öğrenildi.

İddianamede şüpheliler Uygun ve yanındaki kadınlardan Fadime Büşra G.'nin, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşarak, 'uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek' suçunu işledikleri belirtilmişti. Şüphelilerin 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

ALEYNA ÇAKIR DAVASINDA TUTUKSUZ YARGILANIYOR


Uygun hakkında Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturma ise sürüyor.

Ölümünden yaklaşık 3 ay önce, 17 Nisan'da Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada canlı yayınlayan Uygun ve o sırada evde bulunun arkadaşı Enes Ö. hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından açılan dava da devam ediyor. Uygun ve Enes Ö. bu davada tutuksuz yargılanıyor.


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