MSB duyurdu! Gerekli karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rejim bölgesinden yapılan top atışları ile İdlib’de bulunan masum siviller hedef alındı, 4 sivil hayatını kaybederken 4 masum sivil de yaralandı. Belirlenen hedefler derhâl kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınarak gerekli karşılık verildi." ifadeleri kullanıldı...
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Rejim bölgesinden yapılan top atışları ile İdlib'de bulunan masum siviller hedef alındı, 4 sivil hayatını kaybederken 4 masum sivil de yaralandı. Belirlenen hedefler derhâl kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınarak gerekli karşılık verildi" ifadelerine yer verildi.