MSB duyurdu! Gerekli karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rejim bölgesinden yapılan top atışları ile İdlib’de bulunan masum siviller hedef alındı, 4 sivil hayatını kaybederken 4 masum sivil de yaralandı. Belirlenen hedefler derhâl kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınarak gerekli karşılık verildi." ifadeleri kullanıldı...