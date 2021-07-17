İSKİ şantiyesinde iskele devrildi! Yaralılar var...

İstanbul Arnavutköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) ait inşaat alanındaki iskelenin devrilmesi sonucu 2'si kardeş 3 işçi yaralandı. İskele altında kalarak yaralanan işçilerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kaza İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde İSKİ'ye ait Terkos-Taşoluk İçme Suyu Artıma Tesisleri'nin inşaat alanında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şantiye alanına kurulan iskelelerden ikisi bir anda devrildi. O esnada olay yerinde çalışma yapmakta olan Sami Göktepe ve Fırat Göktepe kardeşler ile Yavuz Şahin, devrilen iskelenin altında kalarak yaralandı.



Çalışma arkadaşlarının yaralandığını gören işçiler durumu hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı işçileri hastaneye kaldırdı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 3 işçiden birinin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, yaşanan iş kazasına ilişkin inceleme başlattı.