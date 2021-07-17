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Ekonomi
19 KİT’e finansal koruma

19 KİT’e finansal koruma

19 KİT yeniden yapılandırılıp finansal olarak koruma altına alınıyor. Günün koşullarına uygun, etkin, esnek bir yapıya dönüştürülen KİT’ler bu yılın sonuna kadar 43.4 milyar liralık yatırıma imza atacak

Ekonomi / 17 Temmuz 2021 Cumartesi 09:29
19 KİT’e finansal koruma

Ekonomi reform paketi kapsamında toplam aktif büyüklükleri 280 milyar lirayı geçen Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) yeniden yapılandırılıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla KİT'lerin finansal yönden korunması konusunda yeni kurallar belirlendi. Yaklaşık 100 bin personelin çalıştığı KİT'ler, finansal piyasalardaki araçları yalnızca ana faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri kesin olan ticari veya finansal işlemlerden doğan risklerden korunmak amacıyla kullanabilecek. Finansal risklerin yönetimi konusunda onaylanan bütçe sınırları içinde danışmanlık hizmeti alınabilecek. Risklerin erken saptanması için finansal risk yönetim komisyonu kurulacak.

43.4 MİLYARLIK YATIRIM


Enerjiden ulaştırmaya, sanayiden tarıma kadar birçok sektörde faaliyet gösteren 19 KİT günün koşullarına uygun, etkin, esnek bir yapıya dönüştürülüyor. KİT'ler bu yılın sonuna kadar 43.4 milyar liralık yatırıma imza atacak. Bu yatırımların yüzde 33'ünü ulaştırma ve haberleşme yatırımları oluşturuyor. Bu yıl içinde, ulaştırma ve haberleşme için 14.3 milyar lira tutarında KİT yatırımı öngörülürken enerji sektörüne 14.5 milyar liralık, madenciliğe 13.9 milyarlık yatırım yapılacak. Bunu 915.3 milyon lirayla imalat ve 210.3 milyon lirayla tarıma yönelik yatırımlar takip edecek.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ


KİT'lerin finansal yönden korunması konusuna ilişkin Cumhurbaşkanı kararı dün itibarıyla yürürlüğe girdi. Buna göre, finansal piyasalardaki araçları yalnızca ana faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri ya da yapacakları kesin olan ticari, finansal işlemlerden doğan risklerden korunmak amacıyla kullanabilecek. Bu araçların kullanılmasına ilişkin esasların belirlenmesinde teşebbüs yönetim kurulları yetkili kılınırken, bu kapsamda yapılacak işlemlerin türü, boyutu ve süresi teşebbüsün korunmak istediği risk ölçümlemeleriyle uyumlu olacak.

DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINABİLECEK


Finansal ve emtia risklerinin yönetilmesi, piyasaların değerlendirilmesi onaylanmış bütçe sınırları içerisinde kalmak kaydıyla danışmanlık hizmeti alınabilecek. Finansal araçları kullanacak kuruluşlar riskin erken saptanması komitesi ve finansal risk yönetimi komisyonu kuracak. Ekonomi reformu kapsamında 19 KİT kanunu günün koşullarına uygun güncellenecek, karar alma süreçleri hızlanacak.

BOTAŞ, TCDD YENİDEN YAPILANDIRILIYOR


KİT reformu kapsamında gaz alımı, satışı, iletim şebekesinin işletilmesi faaliyetlerini yürüten BOTAŞ'ın da aralarında yer aldığı bazı enerji KİT'leri, TCDD de yeniden yapılandırılacak. TCDD'nin yük, yolcu, araç, altyapı inşa faaliyetlerinin "holding" çatısı altında toplanması seçeneği de değerlendiriliyor. "Altyapı ve taşımacılık" olmak üzere iki genel müdürlüğe ayrılmıştı.


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