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Sağlık
17 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı!

17 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı!

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, 11 Mart 2020'den bu yana ülkemizde etkisini sürdürüyor. Türkiye'de, artan vaka ve vefat sayılarını kontrol altına almak amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulandı. Tam kapanma tedbirlerinin ardından vaka sayılarında gözle görülür bir düşüş gözlemlenirken, 1 Haziran itibariyle kademeli normalleşme dönemine geçildi. Bu dönemde de Kovid-19 verilerinde olumlu seyir devam etti. 1 Temmuz'da yeni normalleşme dönemine geçilirken, dün vaka sayılarında artış gözlemlendi. Sağlık Bakanlığı 17 Temmuz'a ait koronavirüs verilerini paylaştı. İşte 17 Temmuz güncel Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Sağlık / 17 Temmuz 2021 Cumartesi 19:49
17 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı!

Türkiye'de 17 Temmuz tarihinde 234 bin 161 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 7 bin 666 olurken, vefat sayısı da 38 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 490 kişi ise iyileşti.

17 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:

Sağlık Bakanlığı 16 Temmuz'a ilişkin güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de 16 Temmuz tarihinde 229 bin 582 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 6 bin 918 olarak kayıtlara geçerken, vefat sayısında ciddi bir düşüş gözlemlendi ve tabloya 35 olarak yansıdı. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 84 kişi ise iyileşti.



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