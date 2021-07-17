17 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı!

Türkiye'de 17 Temmuz tarihinde 234 bin 161 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 7 bin 666 olurken, vefat sayısı da 38 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 490 kişi ise iyileşti.



17 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:



Sağlık Bakanlığı 16 Temmuz'a ilişkin güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de 16 Temmuz tarihinde 229 bin 582 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 6 bin 918 olarak kayıtlara geçerken, vefat sayısında ciddi bir düşüş gözlemlendi ve tabloya 35 olarak yansıdı. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 84 kişi ise iyileşti.





