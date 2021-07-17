17 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı!

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, 11 Mart 2020'den bu yana ülkemizde etkisini sürdürüyor. Türkiye'de, artan vaka ve vefat sayılarını kontrol altına almak amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulandı. Tam kapanma tedbirlerinin ardından vaka sayılarında gözle görülür bir düşüş gözlemlenirken, 1 Haziran itibariyle kademeli normalleşme dönemine geçildi. Bu dönemde de Kovid-19 verilerinde olumlu seyir devam etti. 1 Temmuz'da yeni normalleşme dönemine geçilirken, dün vaka sayılarında artış gözlemlendi. Sağlık Bakanlığı 17 Temmuz'a ait koronavirüs verilerini paylaştı. İşte 17 Temmuz güncel Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Türkiye'de 17 Temmuz tarihinde 234 bin 161 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 7 bin 666 olurken, vefat sayısı da 38 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 490 kişi ise iyileşti.
17 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
Sağlık Bakanlığı 16 Temmuz'a ilişkin güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de 16 Temmuz tarihinde 229 bin 582 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 6 bin 918 olarak kayıtlara geçerken, vefat sayısında ciddi bir düşüş gözlemlendi ve tabloya 35 olarak yansıdı. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 84 kişi ise iyileşti.