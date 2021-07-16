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Tüm Türkiye'den selalar yükseldi!

Tüm Türkiye'den selalar yükseldi!

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yılında şehitlerimiz ve gazilerimizin anısına yurdun dört bir yanında 90.000 camiden selalar yükseliyor.

Güncel / 16 Temmuz 2021 Cuma 00:23
Tüm Türkiye'den selalar yükseldi!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, 81 ildeki 90 bin camide tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.




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