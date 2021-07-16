Rusya’da yolcu uçağı kayboldu!

Reuters'ın Interfax'ı kaynak gösterdiği son dakika haberine göre, Rus yolcu uçağı Sibirya'nın Tomsk kenti dışında kayboldu.



Uçakta kaç kişinin olduğuna dair net bir bilgi paylaşılmazken, 13-17 arasında kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.



Reuters'ın haberine göre, içinde 13 ila 17 kişinin bulunduğu Rus yolcu uçağı Sibirya'nın Tomsk kenti dışında kayboldu. AN-28 tipi yolcu uçağı Bakçarskiy bölgesinde acil durum sinyali verdiği ve radardan kaybolduğu aktarıldı.



Bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin gönderildiği ifade edildi.