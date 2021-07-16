PSV maçı öncesi koronavirüs şoku!

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda 21 ve 28 Temmuz'da Hollanda ekibi PSV ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılarda iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.



Kulüpten yapılan açıklamada, 'Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.' denildi.