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Orhan Uğurlu'nun uçak yalanına tepki!

Orhan Uğurlu'nun uçak yalanına tepki!

İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri M. Burak Gültekin; Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Orhan Uğurlu'nun, "Yuh artık… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 3 Bakan 3 Ayrı uçakla sel felaketi için Ankara'dan Rize'ye gittiler" iddiasının yanlış olduğunu açıkladı.

Güncel / 16 Temmuz 2021 Cuma 22:30
Orhan Uğurlu'nun uçak yalanına tepki!

'FOTOĞRAFTAKİ UÇAKLARDAN BİRİSİ ÖZEL UÇAK OLUP, BAKANLARIMIZLA ALAKASI YOK'



M. Burak Gültekin, şunları söyledi:

'Orhan Bey, yaşınız itibarıyla benden büyüksünüz, onun için attığınız tweetin içeriğine 'yalan!' demeyeceğim ancak 'yanlışlarınızı' tek tek düzeltmek isterim: Fotoğraftaki uçaklardan birisi özel uçak olup, bakanlarımızla alakası yoktur.'



'DİĞER UÇAK, JANDARMA İNSANLI KEŞİF UÇAĞI'

'Diğer uçak, Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU). Sel felaketi sonrası arama/tarama yapmak için bölgeye geldi. Dün ve bugün ortalama 15 saat uçuş yaptı. Bir diğer uçak ise 3 bakanımızı, milletvekillerimizi, bakan yardımcılarımızı, AFAD ekibini, gece yarısı sel bölgesine getirdi.'

'Birilerinin meşhur videosunda dediği gibi; 'Kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın, büyük ve basit olsun, sonra bu yalanı sürekli tekrar edin.' Bazılarının son dönemde yaptığı sadece bu. Pardon 'yalan' değil 'yanlış' olacaktı.'


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