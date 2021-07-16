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Liderlerin bayram programı belli oldu!

Liderlerin bayram programı belli oldu!

Kurban Bayramı'na günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer siyasi parti liderlerinin programları belli oldu.

Siyaset / 16 Temmuz 2021 Cuma 13:23
Liderlerin bayram programı belli oldu!

Türkiye Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

BAYRAM NAMAZINI KKTC'DE KILACAK


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere arife günü olan 19 Temmuz'da KKTC'ye gidecek. Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik edecek. Erdoğan, Şentop ve Bahçeli bayramın birinci günü de KKTC'de olacak, bayram namazını burada kılacak. Erdoğan, Şentop ve Bahçeli, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı programına iştirak edecek.

Şentop'un daha sonra Tekirdağ'a geçeceği, Bahçeli'nin de törenlere katılımın ardından bayramın birinci günü akşamı Ankara'ya döneceği belirtildi. Bahçeli, bayramın diğer günlerinde Ankara'da olacak.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kurban Bayramı'na Ankara'da girecek.

KILIÇDAROĞLU ANKARA'DA, AKŞENER İSTANBUL'DA OLACAK


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nı ailesiyle Ankara dışında geçirecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da ailesiyle olacak.

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar Ankara'da, Pervin Buldan ise İstanbul'da olacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayramı Eskişehir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da karşılayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan bayram tatiline ilişkin yaptığı açıklamada, 'Pazartesi gününü idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımızı fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyor.' ifadelerini kullandı.

KARAMOLLAOĞLU ANKARA'DA, ERBAKAN BALIKESİR'DE OLACAK


Bayramda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Balıkesir'de olacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bayramı İstanbul'da kutlayacak. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bayramın birinci günü KKTC'deki törenlere katılacak.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bayramı memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki evinde geçirecek.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de bayramı Ankara'da karşılayacak.

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