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Karamollaoğlu'ndan flaş karar! Görevi bırakıyor

Karamollaoğlu'ndan flaş karar! Görevi bırakıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Genel Başkanlık görevini bırakma kararı aldığı iddia edildi.

Siyaset / 16 Temmuz 2021 Cuma 17:29
Karamollaoğlu'ndan flaş karar! Görevi bırakıyor

2016 yılında gerçekleştirilen 6. Olağan Kongre'de Saadet Partisi genel başkanlığı görevine getirilen Temel Karamollaoğlu'nun genel başkanlığı bırakma kararı aldığı öğrenildi.

Basın toplantısına çıkmadı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündemdeki konuların değerlendirildiği haftalık basın toplantısına da çıkmadı. Sürpriz bir şekilde Genel Başkanvekilliğine atanan Sabri Tekir kameraların karşısına geçti.

Dikkat çeken gelişmelerden biri de, parti tarihinde ilk kez genel başkanvekili atanması oldu.

Karamollaoğlu aday olmayacak

Saadet Partisi'nde yeni genel başkanın seçileceği olağan kongrenin, yıl sonuna doğru gerçekleştirilmesi bekleniyor. Kongrede mevcut Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun ise aday olmayacağı konuşuluyor.

Yeni parti yönetiminin, HDP'nin desteklediği CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı'nda olmayacağı iddia edildi.

Oğuzhan Asiltürk değişiklik için harekete geçmişti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, geçtiğimiz günlerde yönetim değişikliği için harekete geçmişti.

Oğuzhan Asiltürk, kendi gözetiminde bir liste hazırlayıp kongre başkanlığına sunacaklarını ifade ederek, “Erbakan hocamızdan sonra, Saadet Partisi'nde görev yapan kardeşlerimiz, sâdece iktidarı tenkit etmekle yetindiler. Böyle olunca, ahlâki ve mânevî değerleri savunduğu için, Saadet Partisini destekleyenlerin desteği azaldı. Bu destek azaldığından dolayı, bir önceki seçimde Milletvekili çıkaracak kadar oy aldığımız illerde, seçim işbirliği dolayısıyla baraj uygulanmadığı halde, aynı oyu alamadığımız için Milletvekili çıkaramadık” demişti.

Asiltürk, “Güçlü bir Saadet Partisi teşkilâtı oluşturmak ve gençleri, Millî Görüş'e kazandırmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak” ifadelerine yer vermişti.


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