FETÖ Orhan İnandı'dan Joe Biden itirafı!

MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilin FETÖ'vü Orhan İnandı'nın ifadelerinden dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İnandı'nın ifadesinde, Joe Biden ile ilgili sıra dışı bir itirafta bulunduğu öğrenildi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün üst düzey ismi Orhan İnandı, örgütün ABD'de değişen yönetime ve yeni başkan Joe Biden'e bel bağladığını ancak, kısa sürede hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti.



Edinilen bilgilere göre Orhan İnandı, kendisine yakın gördüğü örgüt üyeleriyle yaptığı toplantıda dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. İnandı örgütün ABD'de Biden ve ekibinin yönetime gelişine çok güvendiğini, ilk birkaç ayın bu inancın koruduğunu anlattı.



ÖRGÜT NE YAPACAĞINI BİLEMEZ DURUMDA



FETÖ'NÜN KARARGAHINI ZİYARET ETTİ



ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE BAĞLI FAALİYET GÖSTERDİ

FETÖ yöneticisi Orhan İnandı, ABD'nin jeopolitik gerekçelerle Türkiye ile ilişkilerinde örgütün beklediği olumsuz adımları atmayacağının anlaşıldığını ifade etti. Bu durumun örgüt içinde büyük bir şaşkınlık yarattığını belirten Orhan İnandı, FETÖ'de ne yapacağını bilememe hali oluştuğunu söyledi.Kırgızistan'da bulunduğu süre içinde sık sık FETÖ elebaşına ziyaretler gerçekleştirdiği belirtilen Orhan İnandı'nın, son olarak bu yılın mart ayında Pensilvanya'ya giderek talimat aldığı saptandı.Orhan İnandı'nın, örgütün sözde üst düzey yöneticileri Mustafa Özcan, Naci Tosun, Barbaros Kocakurt gibi isimlerle irtibat halinde olduğu ortaya çıktı.FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan Orhan İnandı'nın, Pensilvanya'dan ByLock vasıtasıyla aldığı talimatlar doğrultusunda örgütün Türkiye'den kaçan firari unsurlarının Kırgızistan'da barınmasını sağladığı ve aralarında Mustafa Özcan ile eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik'in de bulunduğu 25 üst düzey FETÖ/PDY mensubuna yasa dışı yollardan Kırgızistan pasaportu temin ettiği belirlendi.Türkiye'de bulunduğu ve örgütsel faaliyet içerisinde yer aldığı 1985-1995 yıllarında FETÖ'nün mahrem yapılanmasında görev alan Orhan İnandı'nın, ev sorumlusu, belletmen, müdür, eğitim danışmanı pozisyonlarında terör örgütüne hizmet ettiği, Bekir Ünal ve Sait Aksoy'a bağlı faaliyet gösterdiği, Ankara'da bulunduğu bu dönemde örgüt evlerindeki toplantılarda FETÖ'nün TSK imamı firari Adil Öksüz ile de bir araya geldiği tespit edildi.İnandı'nın FETÖ'nün kirli parasını Orta Asya'da işlettiği, Orta Asya'da Türkiye Cumhuriyeti aleyhine faaliyetler yürüttüğü belirtildi