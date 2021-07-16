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Evinin bahçesinden çıkanlar şok etti!

Evinin bahçesinden çıkanlar şok etti!

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan David Olson arka bahçesine öyle bir şey buldu ki gözlerine inanamadı.

İlginç / 16 Temmuz 2021 Cuma 10:43
Evinin bahçesinden çıkanlar şok etti!

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan David Olson, evinin arka bahçesine çıkan merdivenleri yeniden inşa etme amacıyla yıktığında toprağa gömülü 160 adet bowling topu buldu

Bowling toplarının üstündeki üretici firma logosundan, topların 1950'lilerde üretildiği tespit edildi.

Michigan eyaletinde bulunan Muskegon kentinde yaşan 33 yaşında David Olson, arka bahçesine çıkan merdivenleri yenilemek için 1 Temmuz'da yıkıma başladı. Merdivenlerin altındaki toprağı kazdıkça, kum toprağın içine gömülü bowling topuyla karşılaştı. Toprağı kazdıkça daha fazla bowling topu bulan Olson, iki haftalık süreçte toplamda 160 adet bowling topu buldu. Topların üzerinde bulunan üretici firma logosundan yola çıkarak, topların 1950'lilerde faaliyet gösteren fabrikada üretildiği tespit edildi.

Bahçesinden Bowling Topu Çıkan AdamDavid Olson1950'lerden Bowling Topu


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