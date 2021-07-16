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Yaşam
Diyarbakır'da korkutan deprem!

Diyarbakır'da korkutan deprem!

Diyarbakır'da korkuya neden olan deprem meydana geldi. Ergani ilçesine bağlı Canveren Köyü merkezli depremin şiddetinin 4.0 olduğu anlaşıldı. Köylerde bazı evlerin camları kırılırken, kerpiç evlerde ise küçük çapta çatlaklar oluştu.

Yaşam / 16 Temmuz 2021 Cuma 11:51
Diyarbakır'da korkutan deprem!

Merkez üssü Diyarbakır'ın Ergani ve Dicle ilçesi arasında yer alan Canveren Köyü'nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda bugün saat 11.44 sıralarında merkez üssü Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı ifade edildi. Deprem başta Elazığ olmak üzere çevre illerde de hissedilirken, kırsal köylerde korku ve paniğe yol açtı. Köylerde şiddetli hissedilen deprem nedeniyle Ergani ve Dicle ilçesine bağlı bazı köylerde evlerin camları kırıldı.

Ölen ya da yaralanan olmadığı depremde bazı kırsal köylerdeki kerpiç evlerde küçük çapta çatlaklar oluştu. Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Diyarbakır İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kırsal bölgede çalışmalar başlatıldı.

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