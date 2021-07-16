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Ekonomi
Binance'a bir yasak şoku daha!

Binance'a bir yasak şoku daha!

Dünyayı kasıp kavuran kripto parada yatırımcıları üzen bir haber geldi. Kripto para piyasasında önemli bir yere sahip olan Biance bir ülke de daha yasaklandı.

Ekonomi / 16 Temmuz 2021 Cuma 09:37
Binance'a bir yasak şoku daha!

Kripto para piyasalarında önemli yeri olan Binance'a bir şok da İtalya'dan geldi. Consob adlı İtalyan piyasa düzenleyici kurum, Binance'i yasakladıklarını açıkladı. 

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'e Japonya, Almanya, Çin gibi ülkelerden sonra bir darbe de İtalya'dan geldi.

İtalya'nın piyasa düzenleyici kurumu Consob bugün yaptığı açıklamada, ülkedeki önemli pazarlardan biri olan Binance'i yasakladıklarını duyurdu.

İTALYA, BİNANCE'İ YASAKLAYAN TEK ÜLKE DEĞİL

Yapılan açıklamada Binance Group adlı şirketin, ülkede herhangi bir yetkisinin bulunmadığı belirtilerek, yatırım hizmetleri ve diğer faaliyetlerde müsaade edilmeyeceği aktarıldı.

Şirketin, İtalyanca bilgi sunmasının geçerliliği olmadığı vurgulandı.

Böylece Tayland, Japonya, Almanya, ABD, İngiltere ve Çin'den sonra İtalya'da Binance'i yasaklayan ülkeler arasına girdi.


İTALYAN YATIRIMCILARA ÇAĞRI

Consob, açıklamasında İtalyan yatırımcılarının ve tasarruf sahiplerinin yatırımda tercih yaparken azami özeni göstermeleri gerektiğinin altını çizerek yatırım yapılan web sitelerinin yetkili yerler tarafından onaylanmış olduğuna dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Yaşanan hadise sonrası Binance Group, web sitesinde İtalya dışında çalışmadıklarını ve Consob bildiriminin hizmetleri üzerinde doğrudan bir etkisi olmadığını söyledi.

İtalya'da BinanceBinance'e Yasakİtalya'da Kripto Para Yasağı


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