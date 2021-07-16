Başkan Erdoğan KKTC'de müjde açıklayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.





KKTC'YE MÜJDE!



RİZE VE ALMANYA'DAKİ SEL



Başkan Erdoğan 'Pazartesi günü KKTC'ye seyahatimiz var. Geniş bir heyetle gerçekleştireceğiz. Birinci gün KKTC parlamentosunda milletvekillerine hitabımız olacak. KKTC'de müjdeyi parlamentoda vermek istiyorum. Güzel bir adımımız var. ' dedi.Erdoğan 'Müjdesini orada vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik. Salı günü de Kuzey Kıbrıs'ta her yıl yaptığımız törenlerimiz var. Törenlerimizi de geniş bir heyetle yapmak suretiyle salı akşamı tekrar yurda döneceğiz. Bu yılkı merasimlerimiz de en güzel şekilde gerek adaya gerekse tüm dünyaya barışın tesisi için mesajlarımız olacak.İkili görüşmemiz var, heyetlerimiz arasında görüşmelerimiz var.' diye ekledi.Başkan Erdoğan Rşze ve Almanya'daki sel felaketleriyle ilgili de şunları söyledi: Almanya'dan yardım talebi söz konusu değil. Felaketin boyutunun çok çok büyük olduğu aldığımız bilgi ışığında var.Rize'de de 6 vefatımız var. 3 Bakanımız biliyorsunuz orada. Sürekli kendileriyle irtibat halindeyim. Yoğun bir şekilde AFAD'ımızın çalışmasını var. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biliyorsunuz Doğu Karadenizimiz her zaman bu tür felaketlerle karşı karşıya çünkü bol yağmur alan bir ilimiz. Saatte 202 metreküp yağmur aldı, bununla karşı karşıya kaldı. Çay bitkisi aldığı o yağmurla gübrenin yani azotun özellikle bir balçığa dönüştüğü bir bitki. Bu da dikey bir kök olmadığı için, onlar hep birlikte aşağı doğru iniyor. Ağaçlara çay arasında yok, eskiden dikey köklü ağaçlarımız vardı, onlar kalmadı çünkü onların yerine çaylıklar yapıldı. Kendi dayılarımın yerleri olmak üzere tüm bunlar kaydılar, ciddi manada zararlar söz konusu. Temennimiz cana bir şey gelmesin, maalesef 6 kaybımız var.