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Bakanlıktan bayram uyarısı! Aman dikkat!

Bakanlıktan bayram uyarısı! Aman dikkat!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika paylaşımında Kurban Bayramı'nda şehirler arası toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara kritik uyarılarda bulunuldu..

Güncel / 16 Temmuz 2021 Cuma 21:05
Bakanlıktan bayram uyarısı! Aman dikkat!

Sağlık Bakanlığınca, şehirler arası toplu taşıma araçlarında Kovid-19'dan korunmak için dikkat edilmesi gerekenlerin yer aldığı video hazırlandı.

MASKENİZİ ÇIKARMAYIN

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan videoda, otobüs, tren, uçak gibi toplu taşıma araçlarında Kovid-19'a karşı yapılması gerekenler yer aldı.

2 METRE KURALINA UYUN

Araca binerken ve araçtan inerken en az 2 metrelik sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğinin belirtildiği videoda, yolculuk süresince maskenin çıkarılmaması uyarısında bulunuldu.

ARAÇ İÇİNDE AZ YERE DOKUNUN

Videoda, araçlarda mümkün olduğunca az yere dokunulması gerektiği ifade edilerek şu uyarılara yer verildi:

BAKANLIĞIN DİĞER ÖNERİLERİ

Yanınızda alkol içerikli el antiseptiği bulundurun. Ellerinizi yıkayamadığınız durumlarda bu el antiseptiğini kullanın. Yolculuğunuz 2 saatten kısa sürecekse su hariç hiçbir şey yiyip içmeyin Müzik ve televizyon yayını olan araçlarda kendinize ait kulaklık kullanın.


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