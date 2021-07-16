Bakan Koca'dan 2. doz paylaşımı!

Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında yaptığı aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.



Bu kapsamda, 18 yaş ve üstündeki nüfusun yüzde 70'ine Kurban Bayramı'na kadar en az bir doz aşı yapılması hedeflenirken ikinci ve üçüncü doz uygulamaları da hızla sürüyor.



Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 16 Temmuz saat 22.20 itibarıyla Kovid-19'la mücadelede uygulanan aşı sayısı 62.385.453 oldu. Birinci doz aşı sayısı 38.787.550 olurken ikinci doz aşı sayısı da 20.018.393'e ulaştı.



"ARTIK ÜÇTE BİRİMİZ ÇİFT DOZ AŞILIYIZ"



Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "18 yaş ve üstü nüfusun üçte birine yakını, yani 20 Milyon kişi, iki doz aşısını da yaptırmış durumda. Artık üçte birimiz çift doz aşılıyız!" ifadelerini kullandı.



35 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre son 24 saatte yapılan 229 bin 582 testte 6 bin 918 vaka tespit edildi. 35 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 84 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.



En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Gümüşhane, Iğdır, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şanlıurfa ve Bitlis oldu.



BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti. Balıkesir artık mavi kategoride. Bayramdan önce en az bir doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alalım" dedi.