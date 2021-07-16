AK Parti'den Öztrak'ın sözlerine cevap!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Başkan Erdoğan'a yönelik, "Erdoğan 15 Temmuz'da uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaşıyordu" iftirasına çok sert tepki gösterdi. Büyük yalana karşı, "CHP Sözcüsünün bu ifadesi bir siyasi ifade değildir. Ahlak dışı bir düşmanlıktır" dedi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle;



"Darbecilerin hedefindeki Türkiye Cumhurbaşkanı'nı bu şekilde hedef alan sözler siyaset değildir; Türkiye Cumhurbaşkanı'na düşmanlık edenlerin tercümanlığıdır...



Cumhurbaşkanımıza bu söyledikleri siyasi muhalefet değil, Yassıada zihniyetinin yansıması olan bir husumettir. Darbecilerin hedefindeki Cumhurbaşkanımıza bu şekilde iftira atılmasının başka bir manası yoktur.



Sayın Cumhurbaşkanımız, muhtıraları kağıt parçasına çeviren, her türlü vesayeti milletimizin üzerinden söküp atan siyasetlere liderlik etmiştir. Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi ölüme karşı milletimizle beraber yürümüş bir liderdir.



Darbecilere söyleyecek sözü olmayanlar, milletimizin Cumhurbaşkanımız liderliğinde direnişini televizyonda seyredenler milletimizden özür dilemelidir."

