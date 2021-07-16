16 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 16 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 229 bin 582 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.



BAKAN KOCA DUYURDU! BİR İL DAHA MAVİ OLDU



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda bir ilin daha mavi olduğunu belirterek, 'Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti. Balıkesir artık mavi kategoride. Bayramdan önce en az bir doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alalım' ifadelerini kullandı







