MİT indirdi! 2 terörist etkisiz!

MİT'in Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'ye yönelik operasyonları sürüyor.



Gara'da PKK/KCK'nın "özel güç" adlı yapısına yönelik düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.



İKİ AYRI OPERASYONDA 10 TERÖRİST ETKİSİZ



MİT'in haziran ayı sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak Gara bölgesinde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirilmişti.

