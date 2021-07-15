Meral Akşener'den '15 Temmuz' paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.



'HİÇBİR GÜÇ MİLLET İRADESİNİN KARŞISINDA DURAMAZ'

251 şehidimizi rahmetle anan Meral Akşener, şu ifadelere yer verdi:'Demokrasimizi kesintiye uğratmak için milletimizin iradesini yok sayarak planlanan 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, millet iradesi karşısında hiçbir gücün duramayacağını bir kez daha hatırlatıyor, demokrasi kahramanı şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.'Meral Akşener, daha önce 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimi hakkında tiyatro imaları yapıyordu.15 Temmuz öncesi net bir dille Başbakan olacağını söyleyen Meral Akşener'in, 15 Temmuz mesajında FETÖ ifadesini geçirmemesi de dikkatlerden kaçmadı.