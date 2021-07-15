Melih Gökçek'ten 15 Temmuz paylaşımı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi 15 Temmuz'da gerçekleşmiş, teröristler halkın iradesiyle karşılaşmıştı.



Henüz Başkan Erdoğan ile ilgili haber alınamamışken saldırıların hedeflerinden biri olan, dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, darbe teşebbüsüne ses çıkaran ilk isimlerden biri oldu. Melih Gökçek önderliğinde belediyenin tüm iş makineleri, halk otobüsleri, çöp kamyonları halka hizmet vermek için yola düştü.

Şanlı direnişin 5. yılında Melih Gökçek kendi sosyal medya hesabından, 15 Temmuz'a özel klip yayınladı.



İşte Gökçek'in o paylaşımları:













