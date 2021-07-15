Melih Bulu, görevden alındı!

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile görevden alındı. Kararda "Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 1 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 inci maddesi gereğince görevden alınmıştır." denildi.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile görevden alındı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:
'Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 1 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 inci maddesi gereğince görevden alınmıştır.'
Bulu'nun yerine herhangi bir atama gerçekleşmedi.
Melih Bulu, 2 Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilmişti.