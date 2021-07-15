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Katliam gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Katliam gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Sarıyer, TEM Otoyolu Harp Akademileri mevkiinde polis aracıyla otomobil çarpıştı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde 2 şerit trafiğe kapatıldı.

Güncel / 15 Temmuz 2021 Perşembe 09:05
Katliam gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Sarıyer TEM Otoyolu'nda otomobil trafik polis aracına çarparak zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 polis ve otomobil sürücüsü yaralanırken Edirne istikameti 2 şerit trafiğe kapatıldı.

SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikametinde Harp Akademileri Tünel girişinde saat 07.15 sıralarından meydana geldi.

34 SE 6473 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedip önünde ilerleyen trafik polisi aracına çarptı. Polis aracında önünde ilerleyen kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile polis aracı ve otomobil savrulup bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 2 trafik polisi ve otomobil sürücüsü yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.


Kaza nedeniyle Edirne istikameti 2 şerit trafiğe kapatıldı. Kapalı olan şeritler nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin kazaya müdahalesi devam ediyor.


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