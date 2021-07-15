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Ekonomi
Ekonomide 15 Temmuz’un etkilerini geride bıraktık

Ekonomide 15 Temmuz’un etkilerini geride bıraktık

Darbe girişiminin etkisiyle 2016’nın üçüncü çeyreğinde yüzde 0.8 daralan ülke ekonomisi, geçen sürede etkileri en aza indirdi. Bu yıl yüzde 7 büyüme ve 200 mliyar dolar ihracat rekoru bekleniyor

Ekonomi / 15 Temmuz 2021 Perşembe 08:59
Ekonomide 15 Temmuz’un etkilerini geride bıraktık

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, Türkiye ekonomisinin istikrarını da hedef aldı. Darbe girişiminin ardından geçen sürede ABD ile ilişkilerde gerilim, küresel salgın gibi yaşanan birçok olaya rağmen ekonomide çarklar dönmeye devam etti. 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyen Türkiye ekonomisi, bu performansla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu.
Darbe girişiminin etkisiyle 2016'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 0.8 daralan Türkiye ekonomisi, geçen 5 yılda tüm engellere rağmen istikrarlı büyümesini sürdürdü. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyen Türkiye ekonomisinde yılın ikinci çeyreğine ilişkin öncü göstergeler büyüme eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. İkinci çeyrekte güçlü ihracat ve baz etkisinin katkısıyla çift haneli büyüme gerçekleşmesi öngörülüyor. Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olan ihracatın, bu yıl 200 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırması bekleniyor.

KURA RAĞMEN BÜYÜDÜ

Hükümetin reel sektörü destekleme adımlarıyla 2016'nın son çeyreğinde yüzde 4.2 büyüyen ekonomi, yılı yüzde 3.2 büyüme ile kapattı. Darbe girişiminin etkilerini atlatan Türkiye ekonomisi, 2017'yi yüzde 7.4'lük büyümeyle geride bıraktı. 2018'de ABDÇin ticaret savaşı, Brexit, Fed faiz artırımı, jeopolitik risklerin yanı sıra ABD ile Türkiye gerginliği ekonomiye de yansıdı. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.4, ikinci çeyreğinde yüzde 5.6 büyüyen Türkiye ekonomisi, ağustosta spekülatif kur ataklarına rağmen üçüncü çeyrekte yüzde 2.3'lük büyüdü.

KÜRESEL SALGIN EKONOMİYİ ETKİLEDİ

Spekülatif kur ataklarının ardından ivme kaybeden ekonomi, 2019'da yüzde 0.9 büyüdü. 2020'de Kovid- 19'un ekonomiye etkileri küresel çapta hissedildi. Geçen yıl ilk çeyrekte yüzde 4.5 büyüyen ekonomi, ikinci çeyrekte bu etkiyle yüzde 10.3 daraldı. 2020'nin ikinci yarısında normalleşme adımlarıyla hareketlenen ekonomi, üçüncü çeyrekte yüzde 6.3, son çeyrekte 5.9 büyüdü ve yılı yüzde 1.8'lik büyümeyle kapattı.


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