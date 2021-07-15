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Defineciler kendilerini patlattı!

Defineciler kendilerini patlattı!

İstanbul'un Beykoz ilçesinde ormanlık alanda define ararken kullandıkları patlayıcının isabet ettiği 2 defineci yaralandı. Olay yerinde bulunan arkadaşları olayın nasıl gerçekleştiğini bilmediğini belirterek, "Hayatımda yapmış değilim. Öyle bir şey de bulunmuş değilim. Onu yapanlara sor" dedi.

İlginç / 15 Temmuz 2021 Perşembe 23:39
Defineciler kendilerini patlattı!

Olay, Beykoz Mahmut Şevket Paşa Köyü yakınındaki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ormanlık alana gelen defineciler kayalığın yakınında define aramaya başladı.

Defineciler kazı sırasında patlayıcı da kullandı. Patlayıcının yakınlarında patlaması sonucu 2 defineci hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yaralı 2 defineciyi yaklaşık 1 kilometrelik yolda sedye ile taşıdı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdanesinin ardından yaralı defineciler hastaneye kaldırıldı.

"ONU YAPANLARA SOR"

Olay yerinde bulunan arkadaşı Osman Yılmaz, "Valla onu onlara sor, bilmiyorum nasıl yaralandılar. Ben de zaten ilk sefer geldim, onlarla. 'Mantar' dediler bana. Ben bir şey görmedim. Gittik oraya tünel var orada. Patlayıcıyı kendileri mi koymuş, ben bilmiyorum hayatımda da yapmış değilim. Öyle bir şey de bulunmuş değilim. Onu yapanlara sor" dedi. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.


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