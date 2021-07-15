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Bayraktar' ilk defa böyle göreceksiniz!

Bayraktar' ilk defa böyle göreceksiniz!

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri için Türkiye'den ilk Bayraktar TB2 insansız hava aracını teslim aldıklarını duyurdu. Teslim töreninde Bayraktar'ın kara batak figürü ile kaplanmış fotoğrafları yayınlandı.

Güncel / 15 Temmuz 2021 Perşembe 18:07
Bayraktar' ilk defa böyle göreceksiniz!

Bayraktar TB2'lerin teslimatı, Ukrayna'da büyük sevinçle karşılandı. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Deniz Kuvvetleri için Türkiye'den ilk Bayraktar TB2'nin teslim alındığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, "İlk Bayraktar TB2 insansız hava aracı kompleksi Deniz Kuvvetleri için Ukrayna’ya sevk edildi. Konuşlanma noktasında son kabul testlerini gerçekleştiriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada böylelikle Karadeniz ve Azov Denizi kıyıları ve semalarının etkili bir şekilde gözleneceğini, yüksek hassasiyetli silah donanımına sahip düşman hedeflerinin vurulması imkanına sahip olacakları belirtildi.



ALBATROS FİGÜRÜ İLE KAPLANMIŞ

Öte yandan törenle teslim alınan Bayraktar TB2 insansız hava aracının kara batak figürüyle kaplanmış yeni fotoğrafları yayınlandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba daha önce Türkiye’den Rusya’yı zapt etmek ve topraklarını korumak amacıyla insansız hava araçları satın aldıklarını söylemişti. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın vekili Ruslan Balbek, Kiev’in bu açıklamayla ‘çocuk korkutmaya çalışırcasına bir tavır sergilediğini ifade etmişti.


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