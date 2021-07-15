Başkan Erdoğan'dan 'Rize' telefonu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki sel ve heyelanlarla ilgili İçişleri Bakanı Soylu ve Rize Valisi Çeber ile telefonda görüşerek bölgedeki durum hakkında bilgi aldı. Erdoğan, Rize'de yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.