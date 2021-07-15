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Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz yazısı!

Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz yazısı!

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. Yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın destansı zafer için kaleme aldığı özel yazı dikkat çekti.

Güncel / 15 Temmuz 2021 Perşembe 09:04
Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz yazısı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yılında Yeni Şafak gazetesi için özel bir yazı kaleme aldı.

Ülkemiz 15 Temmuz 2016'da darbe görünümlü bir işgal girişimine maruz kaldı. Esasında bu darbe teşebbüsü, FETÖ'nün devleti ve hükümeti ele geçirmek için türlü kumpaslarla milli iradeyi hedef alan saldırı zincirinin en kalleş halkasıydı. Devletimizin mücadelesi ve milletimizin desteğiyle hain planları defalarca bozulan FETÖ, 15 Temmuz 2016'da son çare olarak darbe girişimine başvurdu. Milletin, namuslarına emanet ettiği silahı, tankı, uçağı millete doğrultan FETÖ'cüler, o gece karşılarında bir kez daha halkımızı, güvenlik güçlerimizi ve tüm kurumlarıyla devletimizi buldu.

Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla tam bir seferberlik ruhu içinde omuz omuza kahramanca mücadele eden aziz milletimiz, 251 evladını şehit verme pahasına büyük bir zafere imza attı. Darbe ve işgal girişimini püskürttüğümüz bu şanlı zafer, aynı zamanda tüm dünyaya bağımsızlığımızı, milli iradenin hâkimiyetini ve demokrasinin haysiyetini korumak için neler yapabileceğimizi gösteren çok önemli bir ders ve mesaj oldu.

Hainlere karşı iman dolu göğsünü siper eden vatandaşlarımızın kahramanlıklarını anlatacak her cümle, her yazı, her hitap eksik kalır. Çünkü milletimizin 15 Temmuz'da yazdığı destan, sadece bir darbe teşebbüsünü bastırma hikâyesi değildir. O gece milletimizin vatanı, bayrağı, istikbâli ve istiklâli için 1071'de Malazgirt'teki, 1453'te İstanbul'un Fethi'ndeki, 1915'te Çanakkale'deki iradesi tekrar tecelli etmiştir. Ölümü öldürenler, gerektiğinde çıplak elleriyle tanklara meydan okuyanlar var olduğu sürece, Allah'ın izniyle ezanımız susmayacak, bayrağımız inmeyecek, istiklalimize ve istikbalimize kastedenler hedeflerine ulaşamayacaktır.

Bu anlayışla devlet olarak 15 Temmuz ruhuna ve şehitlerimizin emanetine sahip çıkıyor, küresel bir ihanet şebekesi olan FETÖ ile mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Hem yurt içinde hem de yurt dışında inlerine girip derdest ettiğimiz FETÖ'cüleri Türk adaletine teslim etmeyi sürdürüyoruz. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar, son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, 'Türkiye geçilmez' diyerek 15 Temmuz 2016'daki terör saldırısına karşı koyarken şehit olan kardeşlerimi bir kez daha rahmetle yâd ediyor, gazilikle şereflenen vatandaşlarıma sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. O gece derin bir basiretle vatanına, bayrağına ve iradesine canı pahasına sahip çıkan milletimin her bir ferdini saygıyla selamlıyorum.


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