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Başkan Erdoğan'da 15 Temmuz mesajları!

Başkan Erdoğan'da 15 Temmuz mesajları!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü sebebiyle Millete Sesleniş konuşması yaptı.

Güncel / 15 Temmuz 2021 Perşembe 21:02
Başkan Erdoğan'da 15 Temmuz mesajları!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen kalleş darbe girişiminin 5. yılı sebebiyle 'Ulusa Sesleniş' konuşması yaptı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

'ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE YAPILAN İHANETİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ'

'Her yaştan, her meslekten, her kesimden insanıyla bu hayasızca akına gövdelerini siper ederek gördükleri her yerde darbecilerin önlerini keserek, anadan, yardan, evlattan, serden geçerek verdikleri mücadele sırasında gazilikle şereflenen kardeşlerimize de şükranlarımı sunuyorum.

Ülkemize ve milletimize yapılan ihaneti asla unutmayacağız. Bu alçaklığın hesabını yakaladığımız tüm hainlerden sorduk, sormaya devam edeceğiz.

'KARDEŞLİĞİMİZİ PEKİŞTİRDİKLERİNİ ANLAYAMADILAR'

Geride bıraktığımız 8 yılda farklı görünümler altında yaşadığımız saldırılar, vatanımıza sahip çıkma mücadelemizin sürüp gideceğine işaret ediyor. Envai kılıktaki terör örgütleri üzerinden tedavüle sürülen senaryoların amacı; ülkemize diz çöktürmek, milletimizi esir etmek, topraklarımızı yağmalamaktır. Gezi olaylarıyla sosyal çatlaklar oluşturmaya çalışanlar, aslında bünyemize birlik ve beraberlik aşısı yaptıklarını göremediler. Terör örgütlerini kullanarak topraklarımızı tehdit edenler, bu yaptıklarıyla aslında kardeşliğimizi pekiştirdiklerini anlayamadılar.

'GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN İNŞASINA ENGEL OLAMAYACAKLAR'

15 Temmuz sadece kendi ülkemizde istiklal ve istikbalimize sahip çıkmanın değil, bu büyük vizyona sahip çıkmaktır. Hamdolsun milletimiz bizi anlıyor, bizimle birlikte yürüyor. İşte bu yüzden 'Türkiye geçilmez' diyoruz. Dün başaramadılar, bugün başaramadılar yarın da inşallah baramayacaklar. Güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar.

Bizim yoldaşımız milletimiz. Bizim yoldaşımız tüm şehitlerimiz. Bizim yoldaşımız, dünyanın dört bir yanında kalbini ve bize dikmiş mazlumlardır. Bu büyük milletle dünyayı yerinden oynatırız.'


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