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Bakan Koca'dan Sinovac paylaşımı!

Bakan Koca'dan Sinovac paylaşımı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika paylaşımında Sinovac aşısına yönelik yapılan araştırmanın detaylarını paylaştı. Bakan Koca Sinovac aşısının etki oranını da açıklarken, araştırmanın 10 bin 218 kişide yapıldığını vurguladı..

Güncel / 15 Temmuz 2021 Perşembe 20:05
Bakan Koca'dan Sinovac paylaşımı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika paylaşımında Sinovac aşısı hakkında yapılan araştırmanın sonucunu açıkladı.

SINOVAC'IN ETKİ ORANI AÇIKLANDI

Bakan Koca "İKİ DOZ SINOVAC %83,5 ETKİLİ. Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin %83,5 olduğu belirlendi. 10 Bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet'te yayımlandı." ifadelerini kullandı.




BAKANLIKTAN YAN ETKİ AÇIKLAMASI

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

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