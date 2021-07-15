3 Başlı bebeği görenler şaşkına döndü!

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde doğan üç başlı bir bebek dünya gündemine oturdu. Bebeği gören insanlar tanrının vücut bulmuş hali olduğuna inanıp bebeği kutsamaya başladı. Annesinin normal bir hamilelik yaşadığı belirtilirken, bebeğin üç başlı olarak dünyaya gelmesi doktorlar dahil herkesi şoke etti.



Bebeğin kutsal olduğuna inanıyorlar





İnsanlar eve akın etti

Adı Ragini olan anne bebeği dünyaya getirdikten sonra yapılan muayenede ne bebekte ne kendisinde herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadığını söyledi. Üç başlı olmasına rağmen bebekte de bir rahatsızlık görülmemesi üzerine aile evlerine taburcu edildi. Anne Ragini, yaptığı açıklamada bebeği dünyaya geldikten sonra insanların bebeğin kutsal olduğuna inanıp evlerine akın ettiklerini ve bu durumun kendilerini çok rahatsız ettiğini söyledi.Yerel gazeteler bebeğin üç başlı doğduğunu ve bunun kutsal bir durum olduğunu duyurdu. Bunun üzerine insanlar bebeği kutsamak için eve akın etmeye başladı. Bebeğin kafasının düzeltilmesi için herhangi bir ameliyat geçirip geçirmeyeceği hakkında açıklama yapılmadı.