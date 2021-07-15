15 Temmuz koronavirüs rakamları!

Sağlık Bakanlığı, 15 Temmuz corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı.



Türkiye'de son 24 saatte 232 bin 257 Kovid-19 testi yapılırken 7 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı. Koronavirüsten 48 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 5 bin 103 oldu.



2 İL DAHA KIRMIZI KATEGORİDEN ÇIKTI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Gaziantep ve Konya kırmızı kategoriden çıktı. Sıra Kahramanmaraş, Aksaray ve Adıyaman'da. Bayrama kadar aşımızı olarak güvenle bayramı karşılayalım.' ifadelerini kullandı.



