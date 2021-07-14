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Zihniyetleri dün ne ise bugün de aynı! Kurban kestirmemek için bunu da yaptılar!

Zihniyetleri dün ne ise bugün de aynı! Kurban kestirmemek için bunu da yaptılar!

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB ile Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, Kurban Bayramı'nda vatandaşların kurban kesmesine mani olmaya çalışırken, yaşanan bu rezalet akıllara kurban kesmemeleri için emeklilere maaş ödemeyeceğini söyleyen CHP zihniyetinin ürünü eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay’ı getirdi.

Güncel / 14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:01
Zihniyetleri dün ne ise bugün de aynı! Kurban kestirmemek için bunu da yaptılar!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) geçtiğimiz günlerde yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili akıllara zarar bir dizi tavsiye mesajı paylaştı. Mesajda, neredeyse vatandaşların kurbanlarını İstanbul dışında kesmesi istendi.



Kurban kesimine engel olacak tavsiyelerde bulunan İBB Bilimsel Danışma Kurulu, 'Alınacak önlemlerin temel hedefi, insan trafiğini minimuma indirmek olmalıdır. Bu amaçla, mümkün olduğunca kurbanlıkların farklı şehirler yerine, kendi yetiştirildiği bölgelerde kesime sevk edilmesi için vatandaşlar teşvik edilmelidir. Anadolu'nun çeşitli şehirlerinden gelerek İstanbul'a yerleşmiş olan İstanbullu hemşerilerimiz, kurban ibadetini, memleketinde bir akrabasına veya güvendiği bir hayır kurumuna vekalet vererek gerçekleştirmelidir. Özellikle kesimlik hayvanların bulunduğu illerdeki çocuk esirgeme yurtlarına, göçmen kamplarına, yoksul semtlerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine bağışlanarak İstanbul'a nakliyat trafiği azaltılabilir.' açıklamasında bulundu.

İBB Bilimsel Danışma Kurulu, 'Hayvanları yetiştiği yerde keselim' ve 'Kurbanlık hayvanları büyükşehirlere getirmeyelim' şeklinde tavsiyelerde bulunurken, aynı zihniyetin ürünü Sözcü yazarı Yılmaz da kurban kesilmesinden rahatsız oldu.

Hayır kurumları eliyle kurban kesilmesini hedef alan Özdil, bu kurumlara verilen kurban paralarının yerine ulaştırılmadığını iddia etti. Cümlelerin devamında foyası ortaya çıkan Özdil, kurban paralarının İslam karşıtı Türkan Saylan tarafından kurulan ve bir dönem topladığı bağışlarla öğrencilere prezervatif dağıtan laikçi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği gibi diğer kurumlara bağışlanmasını istedi.



Dün ne ise bugün de aynı

Mübarek Kurban Bayramı'nda Müslümanların ibadetine engel olmak için her türlü pisliği yapmaktan geri durmayan kokuşmuş zihniyet dünden bugüne hiç değişmedi. 1990'lı yılların CHP zihniyetli Çalışma Bakanı Mehmet Moğultay de işçi emeklilerinin kurban kesmesine mani olmaya çalışarak şunları söylemişti:

'Size bayramdan önce maaş ödemeyeceğim. Çünkü benden alacağınız maaşlarla gidip Kurban keseceksiniz. Maaşınızı bayramdan sonra vereceğim.'

CHP zihniyetli eski Bakan Mehmet Moğultay'ın bu sözlerinin yer aldığı belge, birkaç gündür sosyal medya hesaplarında ve Whatsapp gruplarında paylaşım rekorları kırıyor.


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