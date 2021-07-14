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Muharrem İnce'den CHP yönetimine salvolar!

Muharrem İnce'den CHP yönetimine salvolar!

CHP yönetiminin terör örgütleriyle ile ilişkisi ve ulusalcıları tasfiye etmesi sonrası ana muhalefet partisi kan kaybetmeye devam ediyor. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırşehir'e gelen Memleket Partisi Genel Başkan Muharrem İnce, "40 sene solda durduk 'niye soldasın' dediler, bu sefer sağdan gidelim dedik 'niye sağdasın' diyorlar" diye konuştu.

Güncel / 14 Temmuz 2021 Çarşamba 21:58
Muharrem İnce'den CHP yönetimine salvolar!

Temasları kapsamında çarşıyı ziyaret eden İnce; caddenin sağında bulunan esnaflara selam verirken, solda bulunan esnafın çağrısı üzerine '40 sene solda durduk 'niye soldasın' dediler, bu sefer sağdan gidelim dedik 'niye sağdasın' diyorlar' dedi.

Kırşehir temasları kapsamında Ankara Caddesinde bulunan parti teşkilatını açan İnce, partililere hitap etti. İnce, 'Karış karış memleketi dolaşıyoruz. 2002'de bu milletin yaptığını yeniden yapacağına inanıyoruz. Bu 'Z kuşağı' dedikleri gençler var ya, görüyorum onları da. Onlarla, kadınlarla birlikte bu iktidarı da bu muhalefeti de aynı çuvala koyup göndereceğiz' ifadelerini kullandı.

Parti binasının açılışı sonrası İl Başkanı Gülay Baltalık'tan Kırşehir Belediye Spor forması alan İnce, sokaktaki ilgilinin kendisine ve partisine karşı yüksek olduğunu belirtti.

'YOLA ÇIKARKEN İTTİFAKLA YOLA ÇIKMAK ÖZ GÜVEN EKSİKLİĞİDİR'

İnce, 'Kurultaydan sonra anketler yaptıracağız. Önümüzü daha rahat göreceğiz. Özgüveni yüksek partiyiz. Amacımız 50+1'i tek başımıza almak. Ama ittifaklar seçime yakın, ne olursa onu o zaman konuşuruz. Yola çıkarken ittifakla yola çıkmak öz güven eksikliğidir' diye konuştu.

Şehir temasları kapsamında esnafları ziyaret eden İnce, Kırşehirlileri partisine davet ederken bol bol da hatıra fotoğrafı çektirdi.


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