Milyonlarca işçi ve işverene müjde!

Komisyon'da kabul edilen torba yasa teklifinde asgari ücretli çalışan bulunduruan işverenlerle ilgili düzenlemeler de yer aldı. Ekonomik düzenlemeler içeren torba yassada devlet, asgari ücretten maaş veren işverene 75 lira asgari ücret desteği verme kararı aldı.



İşçinin işverene olan yükünün azaltılması kapsamında uygulama ilk kez 2016 yılında fiiliyata geçmişti. Ancak 2021 yılında kanuna ilişkin tarih güncellemesi yapılmamıştı ve işverene asgari ücret desteği verilmemişti.



Kanun maddesinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından devlet tarafından asgari ücretli işçi çalıştıran işverenler desteklenmiş olacak.

