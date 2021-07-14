USD (Alış - Satış) : 8,60 - 8,62 EURO (Alış - Satış) : 10,19 - 10,21
Ana Sayfa.
Güncel
Milyonlarca işçi ve işverene müjde!

Milyonlarca işçi ve işverene müjde!

Ekonomik düzenlemeler ile ilgili Komisyon'da kabul edilen torba yasaya göre devlet, asgari ücretli işçi çalıştıran işverenlere 75 lira destek verme kararı aldı.

Güncel / 14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:52
Milyonlarca işçi ve işverene müjde!

Komisyon'da kabul edilen torba yasa teklifinde asgari ücretli çalışan bulunduruan işverenlerle ilgili düzenlemeler de yer aldı. Ekonomik düzenlemeler içeren torba yassada devlet, asgari ücretten maaş veren işverene 75 lira asgari ücret desteği verme kararı aldı.

İşçinin işverene olan yükünün azaltılması kapsamında uygulama ilk kez 2016 yılında fiiliyata geçmişti. Ancak 2021 yılında kanuna ilişkin tarih güncellemesi yapılmamıştı ve işverene asgari ücret desteği verilmemişti.

Kanun maddesinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından devlet tarafından asgari ücretli işçi çalıştıran işverenler desteklenmiş olacak.

Torba Yasa TeklifiAsgarİ Ücret DesteğİAsgari Ücret


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı