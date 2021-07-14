Hrant Dink davasında gerekçeli karar açıklandı!

Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı. Kararda dikkat çeken ifadeler yer aldı, "Cinayet sonrası deliller karartılarak FETÖ izleri temizlendi" denildi.
Hrant Dink cinayeti davasıyla ilgili gerekçeli karar açıklandı. Kamu görevlilerinin yargılandığı davada FETÖ izine dikkat çekildi. Gerekçeli kararda, 'FETÖ'nün yıkıcı emelleri doğrultusunda cinayetin işlenmesini sağladılar. Örgütsel hedefe ulaşmak için cinayeti önleyecek delil ve raporlar gizlendi.' gibi çarpıcı ifadeler yer aldı.