Hrant Dink davasında gerekçeli karar açıklandı!

Hrant Dink cinayeti davasıyla ilgili gerekçeli karar açıklandı. Kamu görevlilerinin yargılandığı davada FETÖ izine dikkat çekildi. Gerekçeli kararda, 'FETÖ'nün yıkıcı emelleri doğrultusunda cinayetin işlenmesini sağladılar. Örgütsel hedefe ulaşmak için cinayeti önleyecek delil ve raporlar gizlendi.' gibi çarpıcı ifadeler yer aldı.





DİNK DAVASINDA GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI



TRT Haber'in haberine göre; Hrant Dink davasında açıklanan gerekçeli karardan öne çıkanlar şöyle:'FETÖ'nün yıkıcı emelleri doğrultusunda cinayetin işlenmesini sağladılar''FETÖ cinayeti tasarlayıp adım adım yürürlüğe koyup gerçekleştirdi''Örgütsel hedefe ulaşmak için cinayeti önleyecek delil ve raporlar gizlendi''Cinayet sonrası deliller karartılarak FETÖ izleri temizlendi'