Dünyanın en kirli adamı!

İran'ın Farashband bölgesindeki bir köyde yaşayan 85 yaşındaki Amoo Hadji dudak uçuklatacak cinsten bir özelliğe sahip.



Amou'ya göre banyo yaparsa hastalanacak ve bu yüzden 65 yılı aşkın süredir banyo yapmamayı tercih ediyor.



Amou'nun en sevdiği yemek, çürüyen kirpi etidir. Amou ev yapımı yemeklerden hoşlanmaz ve sebze olmayanların büyük bir hayranıdır.



Vücudunu kir tabakası kaplayan adam, 65 yıldır tıraş da olmuyor.



Amou sigara içmeyi çok seviyor ve köylüler tarafından kendisine verilen sigaraları bitirdiğinde tütün yerine kuru hayvan gübresi içiyor.