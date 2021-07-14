Dijital Avro projesinde önemli gelişme!

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan açıklamada, dijital avro projesinin uygulanabilirliğinin araştırılması için 24 aylık bir sürecin başlatılmasına karar verildiği duyuruldu.



Açıklamada, bu süreçte dijital avronun nasıl tasarlanacağının, Avro Bölgesi’ndeki herkese nasıl sunulacağının ve dijital para biriminin ileride olası etkilerinin inceleneceği kaydedildi.



ENERJİ TÜKETİMİNİN BITCOIN'DEN DÜŞÜK OLMASI BEKLENİYOR



ECB’nin açıklamasında, projede şu ana kadar yürütülen çalışmaların kişisel bilgilerin gizliğinin nasıl korunabileceğine dair izlenmesi gereken yöntemleri ortaya koyduğu, olası dijital avronun oluşturulmasında gereken enerji tüketiminin Bitcoin ve diğer kripto varlıklara kıyasla daha düşük seviyede olmasının beklendiğine de dikkat çekildi.



Açıklamada, araştırma kapsamında kullanıcıların tercihlerine dayalı bir tasarımın hedeflendiği belirtilirken, “Ön deneme aşamasında hiçbir teknik engel tanımlanmadı.” ifadesine yer verildi.



"CESARET VERİCİ SONUÇLAR VEREN BAZI DENEYLER YAPTIK"



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ise, “Dijital avro hakkındaki raporumuzu yayınladığımızdan bu yana dokuz ay geçti. Bu süre içinde, çok daha fazla analiz yaptık. Vatandaşlardan ve profesyonellerden katkılar aldık, cesaret verici sonuçlar veren bazı deneyler yaptık. Bütün bunlar bizi vites yükseltmeye ve dijital avro projesini başlatmaya karar vermemize neden oldu.” yorumunda bulundu.



Lagarde, “Çalışmamız, dijital çağda vatandaşların ve firmaların en güvenli olan para biçimine; merkez bankası parasına erişmeye devam etmesini sağlamayı amaçlıyor.” dedi.



Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Avro Üst Düzey Çalışma Grubu Başkanı Fabio Panetta ise, ““Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu ve diğer Avrupalı ​​karar vericilerle ilişki halinde olacağız, (kurumları) düzenli olarak bulgularımız hakkında bilgilendireceğiz.” değerlendirmesini yaptı.

