Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde yeni bir müsilaj tehdidi olmadığını açıkladı. Bakan Kurum, "İlk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor. Sonraki 10 metrede müsilaja rastlanıyor. Orta kademede müsilaj sıkışmış durumda." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Bakan Kurum, yeni bir müsilaj tehlikesi beklenmediğini açıklarken, ilk 20 metrede bir müsilaj tabakasının bulunmadığını da ifade etti.