Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Bakan Kurum, yeni bir müsilaj tehlikesi beklenmediğini açıklarken, ilk 20 metrede bir müsilaj tabakasının bulunmadığını da ifade etti.





MÜSİLAJ TEMİZLENDİ Mİ?

Bakan Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:İlk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor. Sonraki 10 metrede müsilaja rastlanıyor. Orta kademede müsilaj sıkışmış durumda. Bilim insanlarımız Marmara Denizi'nde yeni bir müsilaj oluşumunu beklemediklerini ifade ediyorlar.'