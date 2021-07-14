AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 15 Temmuz programını tek tek açıkladı!

AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz'un yıldönümü programının detaylarını da tek tek açıkladı.



İşte Çelik'in o açıklamalar;



Kendi milletine silah çekenlerden daha alçak kimse yoktur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde topyekün direnişine şahit olduk 15 Temmuz çerçevesinde. Bu darbe girişiminin faillerin yakalanmasına yönelik süreci daha da güçlü şekilde sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yarın 15 Temmuz'da 15 Temmuz Anıtı'ndaki anma törenine katılacak TBMM'de.



3 binin üzerinde program yurtiçinde ve yurtdışında yapılmak üzere İletişim Başkanlığımızca koordine ediliyor. Yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilecek toplam program sayısı 3 bin 876'dır.



Asker üniforması giymiş teröristler, o gece milletin güçlü iradesiyle karşılaştılar. En az DEAŞ kadar sapkın bir ruha sahip olan FETÖ mensuplarının dünyanın çeşitli ülkelerinde himaye edilmesinin hiçbir anlamı yoktur.



Terör örgütleri konusundaki bu çifte standardın altını çizmek isterim. Taraflara itidal tavsiye ediyoruz gibisinden son derece sığ açıklamalar yapıldı o gün. Vatandaşlarımızı şehit eden, demokrasimizi tehdit eden bu saldırı karşısında bu saldırıyı gerçekleştirenlerle meşru haklarını savunan vatandaşlarımızı aynı kefeye koyarak böyle bir söylemde bulunmak bu saldırıyı yapanları cesaretlendirmekten başka işe yaramaz.





