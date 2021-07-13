Yunan büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!

Galatasaray Futbol Takımı, Olympiacos ile oynanacak özel maç için gittiği Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle geri dönme kararı aldı.



Skandan hareketin ardından ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Galatasaray'a uygulanan skandal hareket ile ilgili, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüşürken, Türkiye'den bir hamle daha geldi.



ATİNA'DA SERGİLENEN TUTUM ŞİDDETLE PROTESTO EDİLDİ



Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis Dışişleri Bakanlığı'na davet edilerek, Galatasaray futbol takımı kafilesine Atina'da sergilenen tutum şiddetle protesto edildi.

