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O harita güncellendi! İşte büyükşehirlerde son durum!

O harita güncellendi! İşte büyükşehirlerde son durum!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımında illere göre haftalık vaka sayısını içeren haritayı paylaştı. Bakan Koca "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun." ifadelerini kullandı..

Güncel / 13 Temmuz 2021 Salı 18:48
O harita güncellendi! İşte büyükşehirlerde son durum!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımında illere göre haftalık vaka sayısını içeren haritayı paylaştı.

BAKAN KOCA: AŞI İLE UMUDUMUZ ARTIYOR

Bakan Koca 'İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun.' ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE SON DURUM

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.

EN AZ VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ İLLER AÇIKLANDI

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.




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